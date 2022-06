Wout van Aert na tweede plaats in tijdrit: “Als Ganna op zo’n afstand slechts twee seconden sneller is, dan zegt dat iets over je vorm”

Opnieuw een knappe prestatie van Wout van Aert, opnieuw een tweede plaats. Tijdritkanon Filippo Ganna was twee luttele seconden sneller over een tijdrit van 31,9 kilometer. “Het was een eerlijke strijd en ik heb die verloren”, reageerde Van Aert, die wel steviger in het geel zit, meteen na de finish.

“Ik moet hier blij mee zijn”, stak Van Aert van wal in het flashinterview. “Een tijdrit liegt nooit. Twee seconden is niet veel, maar het is nog steeds een verschil. Ik ben geklopt door de wereldkampioen. Ik hou van winnen, maar ik moet het accepteren en ik ben gelukkig met mijn prestatie.”

“Na het eerste tussenpunt dacht ik, ik doe het wat rustiger aan”, grapte Van Aert over het verloop van zijn tijdrit. “Nee, ik nam echt een goede start en ging vol in de bochten. Daarom lag ik wat voor op Ganna. In het tweede deel dacht ik dat ik een goede snelheid aanhield, maar hij bleek nog veel sneller te zijn. Op het einde vond ik mijn ritme terug en had ik twee renners, Gaudu en Lafoy, in het vizier. Ik kon proberen om ze bij te halen en dat is een klein voordeel, maar op het einde kwam ik net tekort. Het was een eerlijke strijd en ik heb die verloren.”

Genieten van het geel

Een overwinning, een zesde plaats en twee keer tweede. Wout van Aert kan moeilijk ontevreden zijn over zijn Dauphiné tot dusver. “Ganna is de beste tijdrijder ter de wereld. Als hij op zo’n lange afstand slechts twee seconden sneller is, dan zegt dat iets over je vorm. Ik ben blij met hoe alles verloopt, het is echt al een goede Dauphiné geweest voor mij. Ik heb deze mooie gele trui nog steeds en ga er nog een paar dagen van proberen te genieten.”

Om af te sluiten wilde de interviewer nog even dollen met de Belgische kampioen. In de laatste meters kon Wout van Aert nog bijna David Gaudu inhalen, de man die hem dinsdag op de finish nog klopte. “Dacht je eraan om Gaudu nog op de finish voorbij te steken?”, kreeg Van Aert de vraag. “Ja natuurlijk, ik dacht eraan om een bike throw te doen, maar ik was net te laat”, aldus Van Aert, die dus alweer kan lachen met zijn blunder van dinsdag.