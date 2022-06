Beelden tonen hoe bestuurder die inreed op menigte in Berlijn wordt opgepakt door de politie: “Help me, alsjeblief!”

Er is minstens één dodelijk slachtoffer gevallen nadat een wagen met hoge snelheid inreed op een menigte in Berlijn, minstens zes anderen raakten zwaargewond. De vermoedelijke dader werd snel opgepakt na het dodelijke incident, nadat hij eerst werd in bedwang gehouden door omstanders. Volgens politiebronnen zou het om een 29-jarige Armeniër met Duitse nationaliteit gaan en gaf de man een verwarde indruk toen hij werd opgepakt. Volgens beelden die via Twitter worden verspreid, riep hij ook om hulp toen hij geboeid werd afgevoerd. Een brief die in de auto gevonden werd, doet vermoeden dat het om een bewuste daad ging, aldus Duitse media.