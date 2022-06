Broadstairs/Hasselt

Sinds 2018 is biomedicus Frederique Vanheusden (34) hoofddocent aan de Nottingham Trent University. Voordien doctoreerde de Rapertingenaar in Leicester en Southampton. “Ik geef les en doe onderzoek. Wat dat laatste betreft, is men in Engeland inventiever om middelen vrij te maken.”