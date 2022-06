Twee seconden! Wout van Aert gaat net niet onder knaltijd Filippo Ganna in tijdrit Dauphiné, maar zit wel steviger in het geel

Filippo Ganna heeft zijn favorietenrol in de tijdrit van de Dauphiné waargemaakt. Het Italiaanse tijdritkanon zette al vroeg op de middag een knaltijd neer, Wout van Aert ging als allerlaatste van start en kwam nog het dichtst in de buurt, op amper twee seconden. Ethan Hayter vervolledigt de top drie. Van Aert loopt wel uit in het algemeen klassement en mag nog minstens een dag langer in het geel rondrijden.