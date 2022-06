As

Op woensdag 8 juni kwamen acht personen van Samana EDO samen voor een gezellige babbel in de bibliotheek van As. EDO staat voor: Elke Dag Opnieuw: chronische zieken moeten elke Dag opnieuw afwachten hoe het zal gaan. Er was een rondleiding in de bib, waarin verrassend veel mogelijkheden uit de doeken werden gedaan.