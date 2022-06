Neos Kinrooi op bedrijfsbezoek bij fruitbedrijf Royakkers

“Op het bedrijf voegden nog zeven leden zich bij de fietsgroep”, klinkt het bij de Neos-leden. “Samen luisterden we geboeid naar de rondleiding door Jan Royakkers zelf. Jan en Gys Royakkers is een familiebedrijf met een rijke ervaring in het kweken van fruit en planten. Al van 1986 houdt Royakkers zich bezig met het kweken en verdelen van aardbeien, frambozen en bramen. Steeds met liefde voor het vak en met maximale zorg voor plant, dier, mens en planeet. Na een mooie rondleiding op het bedrijf mochten we nog proeven van de heerlijke geteelde fruitsoorten en een bakje koffie. Als afsluiter kregen we in zaal De Stegel nog een lekkere tas soep met broodjes.”