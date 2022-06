Neos Kinrooi weert zich tegen darmkanker met dr. Luc Colemont

Dr. Luc Colemont, de grote bezieler en medestichter van de vzw Stop darmkanker, kwam op bezoek bij Neos Kinrooi. 46 Neos-leden maar ook niet-leden zakten af naar de Stegel waar ze meegenomen werden in deze materie. "Hij heeft ons kunnen overtuigen dat de tweejaarlijkse stoelgangtest een cadeau is dat ons leven kan redden", klinkt het bij de leden. "Na een lekkere tas koffie en een vers stukje taart keerden we naar huis met de poepsimpele boodschap: doe de test!"