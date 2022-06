Eline Vanhamel uit Heusden-Zolder wint Pitch Fight 2022

Elk jaar organiseert SyntraPXL een heuse ‘Pitch Fight’ waarin verschillende bouwkundige tekenaars en bouw visualisators strijden voor de wisselbeker. Dit jaar wist Eline Vanhamel uit Heusden-Zolder de jury te overtuigen met haar prachtige 3D-tekeningen. Zij kwam haar prijs in ontvangst nemen op de T2-campus in Genk met een grote glimlach en met extra goed nieuws. Na het bouwverlof gaat ze een nieuwe uitdaging aan in de architectenwereld.

De ‘Pitch Fight’ is het hoogtepunt voor cursisten in de sector bouwkundig tekenen. Zij halen het onderste uit de kan en tonen hun beste werk tijdens een intense strijd voor een live publiek van professionals en juryleden. Luc Van Eyck, coördinator BIM bouwkundig tekenen, is diep onder de indruk van het niveau. “Elk jaar zie ik op de Pitch Fight werken die mij echt omverblazen”, zegt Van Eyck. “Ook dit jaar zijn de visualisaties weer van hoog niveau met toch wel één uitschieter. Zowel de juryleden, docent Sammy Digneffe als ikzelf waren unaniem over winnares Eline. Ik zou meteen tekenen voor het huis dat zij uitwerkte voor de wedstrijd.” De lat ligt dus weer zeer hoog, maar Luc verwacht dat de cursisten zichzelf weer zullen overstijgen volgend jaar.

Droomparcours

Eline zelf zag de overwinning niet aankomen, maar is in de wolken met het resultaat. “Toen ik enkele jaren geleden verschillende 3D-tekeningen van huizen zag, was ik op slag verliefd”, zegt Eline. “Ik wist meteen wat mijn doel was en zocht de kortste weg er naartoe. Die vond ik bij de opleiding BIM bouwkundig tekenaar bij SyntraPXL met de specialisatie Bouw visualisator als kers op de taart.”

Eline doorliep bij SyntraPXL een droomparcours. Al in het eerste jaar kon ze aan de slag bij een architectenbureau waar ze haar skills verder kon ontwikkelen in combinatie met haar opleiding. Gedreven door passie heeft Eline ondertussen weer nieuwe uitdagingen op haar pad liggen. “De opleiding heeft voor mij heel wat deuren geopend”, aldus Eline. “Na het bouwverlof ligt er een nieuwe uitdagende job op mij te wachten bij een bekende architect. Daarnaast kijk ik ondertussen al voorzichtig naar een toekomst als zelfstandig bouw visualisator.”