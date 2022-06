Automobilist rijdt vuilnisophaler aan in Maaseik

Bromfietser M.B. (21) uit Oudsbergen kwam dinsdag om 21.45 uur ten val toen hij aan de Derde Straat in Maaseik in de remmen ging voor een andere weggebruiker. De twintiger raakte lichtgewond.

Elektriciteitspaal valt op bestelbusje

Een trucker uit Beringen reed woensdag om 7.30 uur tegen een verlichtingspaal van de Dilserweg in Opoeteren. De chauffeur deed dat bij een manoeuvre om achteruit te rijden en de paal viel op de camionette van J.K. die op dat moment vanuit Dilsen kwam aangereden.

Afvalzakken

In de Ketelstraat in Waterloos werd woensdag om 9.50 uur een vuilnisophaler aangereden. D.G. (37) uit Tongeren wilde achter de vuilniswagen oversteken om aan de overzijde van de weg de afvalzakken op te halen toen hij werd aangereden door een automobilist. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en ze brachten de gewonde dertiger voor verzorging over naar het ziekenhuis. ppn