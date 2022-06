Biljarter Patrick Niessen uit Zutendaal pakt zilver en brons op EK in Frankrijk

Biljarter Patrick Niessen (foto, 56) uit Zutendaal heeft zilver en brons veroverd op het EK kaderbiljart in het Franse Montbrison.

Het zilver veroverde de Belgische recordkampioen in kader 71/2 na verlies tegen de Fransman Willy Gerimon in een uiterst spannende finale met verlengingen. De bronzen plak kwam er in kader 47/2 na winst tegen de Tsjech Marek Faus.

Niessen: “Na een afwezigheid van vijf jaar in het circuit ben ik zeer tevreden met dit resultaat. Door deze twee medailles stijg ik naar de top vijf van de Europese ranking en ben ik automatisch geplaatst voor het EK 2023 in Antalya.”(frba)