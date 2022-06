Nieuwe fietsbrug over Jeker in Lauw: prijskaartje van net geen 150.000 euro

Woensdag werd er een nieuwe fietsbrug over de Jeker geplaatst aan de Daalmolen in Lauw. De brug, vervaardigd uit kunststof, is 14 meter lang en 4 meter breed. Kostprijs: 147.000 euro.

De plaatsing van de nieuwe fietsbrug aan de Daalmolen in Lauw verliep woensdag niet zonder kleerscheuren. De operatie startte om 8 uur en pas tegen 10.30 uur lag het gevaarte op de betonnen sokkels. De immense telescopische hijskraan raakte tijdens het manoeuvreren het dakje boven de ingangspoort van de molen. Er werd geprobeerd wat dakpannen te verwijderen, maar uiteindelijk moest de hijskraan toch wat verschoven worden.

De oplegger met de brug was dinsdag om middernacht in het Nederlandse Meerkerk vertrokken bij het bedrijf Composite Structures dat de brug heeft gefabriceerd. Na een trip van drie uur arriveerde het uitzonderlijk transport in Lauw. De brug weegt 8,5 ton en is vervaardigd met glasvezelmatten en PUR-blokken. Hierover werd een zak vacuüm getrokken en vervolgens met versterkende composiet ingespoten.

Heus karwei

“De brug zou vorige woensdag geplaatst worden, maar toen was hun ‘beste kraanman’ met verlof en je ziet dat het geen simpel karwei is”, wist milieuschepen Patrick Jans. “We hebben zelfs de oude boom naast het kapelletje tegenover de molen moeten inkorten. Omdat deze brug deel uitmaakt van het Fietsroutenetwerk zal eerst de haakse bocht aan de overzijde moeten worden aangepast vooraleer de brug kan opengesteld worden voor fietsers en voetgangers. De oude ijzeren brug was versleten en weggezakt. Die werd in december 2019 afgesloten. De realisatie van een nieuwe brug heeft helaas 2,5 jaar aangesleept, maar nu is de ‘ring rond Lauw’ eindelijk terug open”, besloot de schepen.

De brug kost 147.000 euro, dat is dertig procent meer dan oorspronkelijk geraamd was. De provincie subsidieert de helft van het bedrag. (diro)