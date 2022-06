Renners reageren op bekentenissen Nadal en zijn het niet allemaal met elkaar eens

Ook in het peloton zijn de bekentenissen van Rafael Nadal onderwerp van gesprek. Thibaut Pinot en Guillaume Martin ventileerden al hun mening via sociale media, wij legden ons Belgisch oor te luister in het Critérium du Dauphiné.

Jasper Stuyven: “Als de regels het toelaten, is er geen discussie”

Jasper Stuyven (30 - Trek Segafredo) is een man met een mening, ook omtrent Nadal. “Iedere sport heeft haar eigen regels”, aldus de Vlaams-Brabander. “Bij ons is het niet toegelaten, bij hen wel. Dat zijn de regels van de sport. In vergelijking met wat bij ons mag, is het uiteraard niet correct. Maar je mag de sporten niet vergelijken.”

© BELGA

Stuyven noemt man en paard. “Mocht dit toegelaten zijn bij ons, dan zouden heel wat renners toch verder rijden tijdens bijvoorbeeld de klassiekers. Een doel waar je de ganse winter voor getraind hebt, dat laat je niet graag vallen. Dus ga je mij niet wijsmaken dat er collega’s zouden zijn die hier niet aan zouden meedoen. Als de regels het toelaten, dan is er trouwens geen discussie. Volgens mij bevindt hij zich niet eens in de grijze zone. Dus is het niet aan ons om te zeggen dat hij het niet mag doen. Of hij het wil doen, is iets wat hij zelf moet beslissen, in overleg met zijn medische staf.”

Maar de conclusie wringt. Stuyven: “Wat binnen onze context een dopingschandaal is, is binnen hun context toegestaan.” (hc)

Jens Keukeleire: “Stof voor discussie”

Voor Jens Keukeleire (33-Ef Education Easy Post) is het verhaal Nadal wel degelijk een thema. “De discussie of je sporten mag vergelijken, loopt al jaren”, zegt de West-Vlaming. “Een voetballer die met een blessure zit daags voor de finale van een groot toernooi, zal met een inspuiting spelen. Wat zeggen de mensen? Amai, da’s een harde, hij verbijt de pijn. Het wordt aanvaard, omdat het een technische sport is.”

© hc

Net zoals tennis een technische sport is. “Maar stel dat het een finale van vijf uur of langer was geweest, dan ga je mij niet wijsmaken dat hij geen voordeel had gehaald uit die inspuitingen”, legt Keukeleire de vinger op de wonde. “Ikzelf heb het nooit kunnen gebruiken, daarvoor ben ik - gelukkig - te laat prof geworden. Maar iedereen kent de verhalen van vroeger: het maakt echt wel een verschil.”

Toch is Keukeleire opgelucht. “Ik ben blij dat het in onze sport niet is toegestaan, simpelweg omdat het ongezond is. Ik kan mij voorstellen dat Nadal een maand niet deftig zal kunnen stappen, wat wil zeggen dat het niet goed is voor het lichaam. Maar het blijft wel wrang: als wielrenner ben je een dopingzondaar als je het gebruikt, in een andere sport ben je een held die ongelooflijke pijnen doorstaat. En dat is, wat mij betreft, stof voor discussie.”(hc)