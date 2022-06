Koning Filip spreekt woensdag de Congolese bevolking toe tijdens een officiële ceremonie in Kinshasa. Er wordt verwacht dat hij zijn spijtbetuiging herhaalt uit de brief die hij in 2020 stuurde naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid. Ook de Congolese president Félix Tshisekedi zou het woord nemen. Volg de toespraak vanaf 15.30 uur via de bovenstaande livestream.