Onderzoek naar piramidesysteem vanuit Alken: voor 5,3 miljoen euro gefraudeerd

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Limburg en het parket van Limburg startten een onderzoek naar grootschalige fraude via een piramidesysteem. Zo’n 120 gedupeerden belegden in totaal voor ruim 5,3 miljoen euro bij de oplichters.

Het onderzoek wordt gevoerd naar de beleggingsvehikels 4&MORE en Strategy Collectiv, allebei uit Alken. Zij stapten naar investeerders en konden hen overtuigen om hun geld bij hen te beleggen door de slachtoffers hoge interesten te beloven. Maar de gelden van de beleggers werden daarbij niet effectief belegd, maar herverdeeld volgens het zogenaamde piramidesysteem. Daarbij worden de intresten van de eerste inleggers betaald met de gelden die binnenkomen van de nieuwe beleggers die de oplichters kunnen ronselen.

Zo’n piramidesysteem kan enkel blijven draaien zolang de instroom van vers kapitaal blijft draaien, maar waarvoor wel steeds meer geld vereist is. Droogt de inlegging van kapitaal op, stuikt het systeem in elkaar. De financiële gevolgen voor de beleggers die hun geld in zo’n systeem steken zijn desastreus.

Bij 4&More zou het gaan om een honderdtal gedupeerden die voor in totaal meer dan 5 miljoen euro aan cash ingelegd hebben. Bij Strategy Collectiv zou het gaan om een twintigtal gedupeerden die voor bijna 320.000 euro investeerden.

De FGP Limburg is op de hoogte van de identiteit van alle gedupeerden en zal deze allemaal persoonlijk aanschrijven. Gedupeerden die vragen zouden hebben kunnen zich wenden tot de FGP Limburg via fgp.lim.ecofin@police.belgium.eu.

Ben jij een slachtoffer van deze fraudeurs en wil je (anoniem) je verhaal doen? Laat het ons weten via onderstaand formulier.