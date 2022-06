Metz mikt op Emilio Ferrera als coach, AA Gent wil hem houden als verantwoordelijke voor jeugdopleiding

Trekt er nog een Belgische coach naar het buitenland? De Franse tweedeklasser FC Metz wil alvast Emilio Ferrera (54) binnenhalen als trainer. AA Gent- waar Ferrera nu verantwoordelijk is voor de jeugdopleiding - wil hem liefst houden.

Het Franse Metz degradeerde dit seizoen naar de tweede klasse. Daarom neemt de club eerstdaags afscheid van trainer Frédéric Antonetti. De Franse willen een nieuwe wind door de club laten waaien met een nieuwe T1. Bovenaan hun shortlist staat Emilio Ferrera die erom bekend staat goeie jonge spelers te lanceren. Hij zou kunnen geflankeerd worden door Marc Grosjean. FC Metz wil sowieso ook nauwer samenwerken met hun Belgische dochterclub Seraing dat in de Jupiler Pro League bleef.

Of Ferrera effectief naar Frankrijk verhuist is afwachten. Hij is nu verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van AA Gent en de Buffalo’s zijn hun opleiding jaar na jaar aan het professionaliseren. Bij Gent zouden ze graag hebben dat Emilio Ferrera zijn werk er voortzet. De Spaanse Belg was wel ontgoocheld dat hij Sebastien Pocognoli niet aan boord kon krijgen als jeugdcoach bij Gent. De voormalige Rode Duivel ruilde Union voor RC Genk.

Preud’homme en Luciano?

Volgens Franse bronnen zouden ook Michel Preud’homme en Luciano D’Onofrio in beeld zijn om het project van FC Metz te versterken. MPH zou er sportief directeur kunnen worden en D’Onofrio kan er een overkoepelende krijgen, maar dat blijft voorlopig onbevestigd.

Preud’homme en Ferrera werkten wel eerder samen bij Standard. (jug)