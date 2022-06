COLUMN Jo Lambrechts: Ferme Levensloop

Jo Lambrechts schrijft een column over het dagelijkse leven in Kortessem.

In België krijgen jaarlijks 72.000 mensen te horen dat ze kanker hebben. Als je dit omrekent naar Kortessem, zouden dat er 55 zijn. Ongeveer één per week. Dat is toch erg veel. Wanneer je de diagnose kanker krijgt, stort je wereld van vandaag op morgen in elkaar. Je hebt vele vragen en weinig antwoorden. De levensloop van de gebeurtenissen van hun leven flitsen door je hoofd. Steun van naaste familie, vrienden en omgeving is dan erg belangrijk. Alle vechters hebben dan jou hulp en steun nodig. Voor al wie tegen kanker vecht, betekent dit een groot verschil en geeft hen het gevoel er niet alleen voor te staan. Dat heb ik aan den lijve ondervonden.

Onlangs organiseerde de Stichting tegen kanker een levensloop in Hasselt, een grote happening waar 39 teams 24 uur wandelen voor dit goede doel. Ook de dames van Ferm Kortessem waren present met een teamtent. Zij steunden het initiatief en verkochten bovendien lokale Haspengouwse producten. Uiteindelijk bracht dit event meer dan 56.000 euro op. Daarmee steunen ze het wetenschappelijk onderzoek tegen kanker, begeleiding van patiënten en preventie.

Ik kreeg een uitnodiging voor dit event en voelde me die dag goed om het uitgestippelde traject aan de Kapermolen af te wandelen samen met vele wandelaars en lotgenoten. Het laatste stuk van deze wandeling was afgemaakt met honderden versierde lichtzakjes. Daarop stonden tekeningen, aanmoedigingen en boodschappen voor de vechters. Indrukwekkend. Ook Ferm Kortessem had zakjes geplaatst voor mensen die hen nauw aan het hart lagen. Toevallig ontdekte ik het zakje van mijn lieve buurvrouw Fina en bij het lezen van de boodschap die daarop stond, werd ik verrast door een zakje dat voor mij bestemd was met de boodschap ‘Voor lieve Jopa’. Het was heel kleurrijk versierd en geschilderd door Thieu, Phil, Mia, Sil en Rima. Ik werd erdoor overdonderd en zelfs emotioneel. Mijn tranen kon ik niet bedwingen. Het was zo aangrijpend en het gaf me een gevoel dat ik er niet alleen voor sta.

Het netwerk van de oude Boerinnenbond KVLV, of Ferm zoals dat nu noemt, is meer dan een vrouwelijk sociaal engagement zoals, wandelen, fietsen, koken, samen hobby’s doen enzovoort. Het is ook samen een meerwaarde geven aan het leven van zichzelf en hun naasten. Ook dat is Ferm!