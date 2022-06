Brandweer reanimeert hond die uit brandend appartement werd gered

Woensdagochtend rond 8 uur brak brand uit in de keuken van een dakappartement aan de Dudzeelse Steenweg in Brugge. De bewoners waren op dat moment niet aanwezig. De brandweer snelde ter plaatse en drong het appartement binnen.

In de slaapkamer troffen de hulpverleners een hond aan die er zich had verscholen voor de verstikkende rook. Het dier, een rhodesian ridgeback, was buiten bewustzijn en werd door de brandweerlui in allerijl naar buiten gebracht. Zij konden de viervoeter daar reanimeren en dienden het dier ook zuurstof toe.

Geen specifieke opleiding

“De hond werd overgebracht naar de dierenartsenpraktijk Animo, waar hij in de zuurstofkamer wordt behandeld”, zegt postoverste Jeroen Bonte van de Brugse brandweer. “Onze mensen hebben geen specifieke opleiding voor het reanimeren van dieren, maar ze doen altijd het uiterste om mens en dier te redden.”

De brand in het appartement was uiteindelijk snel geblust, maar de schade is wel aanzienlijk. De woning is dan ook tijdelijk onbewoonbaar verklaard.