“Nieuwe informatie” in 21 jaar oude verdwijningszaak, speurders houden nieuwe zoekactie in Oostende

In Oostende wordt woensdag opnieuw gezocht naar Ringo Deman. Hij was 25 jaar toen hij in 2001 spoorloos verdween. Het gerecht zou over nieuwe informatie beschikken die men wil onderzoeken.

De Cel Vermiste Personen van de Federale Politie en de civiele bescherming zochten woensdag onder meer in een kelder aan het McLeodplein in Oostende. Ze deden dat op basis van nieuwe informatie in het onderzoek naar de verdwijning van Ringo Deman, nu 21 jaar geleden. Voorlopig is er nog niets gevonden.

Verdwijning

De jonge man had een vaste job als buschauffeur bij De Lijn in Oostende. Na zijn werk was Ringo op 24 februari 2001 nog iets gaan drinken met vrienden. Omstreeks 17 uur kwam hij thuis in zijn appartement op het Mac Leodplein in Oostende. Hij was moe en ging slapen.

Een uur later stond zijn beste vriend Davy voor de deur. Volgens de verklaringen van Davy zijn ze met zijn wagen naar zijn appartement gegaan in de Roerdompstraat in Oostende om iets uit te praten. Volgens Davy zou Ringo er te voet vertrokken zijn. Hij was boos en riep dat hij zelfmoord zou plegen. Dat is het laatste spoor van Ringo Deman.

© Jeffrey Roos

“Wij zijn inderdaad een huiszoeking aan het doen in het dossier Ringo Deman”, bevestigt Bart Lepage van de Cel Vermiste Personen.

Filipe De Vocht (51) woont sinds 3 jaar in hetzelfde gebouw als waar Ringo in 2001 op het moment van zijn verdwijning woonde. “Ik verschiet van wat hier gaande is”, zegt Filipe. “Ik hoop echt dat ze die man hier niet vinden, want anders doe ik geen oog meer dicht. Anderzijds hoop ik dat ze de man wel vinden opdat de nabestaanden eindelijk rust zouden hebben. Het moet verschrikkelijk zijn voor die mensen.”

© Jeffrey Roos

In 2019 zochten politie, civiele bescherming en het DVI-team van de federale politie in de buurt van de woning van Davy, aan de Roerdompstraat. Zonder resultaat toen.

Opsporingsbericht

eriDe wagen en de fiets van Ringo blijven onaangeroerd, maar zijn gsm was het laatst actief op de mast van Loppem. Was Ringo daar zelf of enkel zijn gsm ?

In deze verdwijningszaak werd aanvankelijk de piste van zelfmoord naar voor geschoven. Bijna 20 jaar later is er nog steeds geen lichaam gevonden en werd het dossier op vraag van het parket van West-Vlaanderen herlezen en geanalyseerd door de Cel vermiste personen.

Ringo is 1m70 lang en struis gebouwd. Hij heeft donkerblond, kortgeknipt haar. De dag van zijn verdwijning droeg hij een bruine stoffen jas met een daim uitzicht, een donkere jeansbroek en wit/blauwe sportschoenen van het merk FILA .Hij droeg een ring aan één van zijn pinken en heeft een tatoeage van een oranje gele zon, met diameter van 5 cm op de rechter schouder.

Wie info heeft over Ringo Deman kan contact opnemen met de politie op het gratis nummer 0800/30 300

LEES OOK. Van de pasgeboren baby die werd ontvoerd tot de verdwenen rugzaktoerist: deze kinderen en jongeren zijn nog steeds vermist in ons land