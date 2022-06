Het Kompas overhandigt 2.000 euro aan Fighters Against Cancer

De leerlingen van methodeschool Het Kompas zetten zich elk schooljaar in om een lokaal goed doel te steunen. Dit schooljaar kozen de leerlingen massaal voor Fighters Against Cancer.

Een heel schooljaar lang zette het kabinet Sociale Zaken zette hiervoor onder leiding van minister Julie Gilen en hulpminister Lara de Herdt acties op touw om geld in te zamelen voor Fighters against Cancer. Zo organiseerden ze meerdere verkoopacties, een boksinitiatie en andere solidaire activiteiten. Met veel trots kon het kabinet deze week een mooi bedrag van 2.000 euro overhandigen aan de oprichter van Fighters Against Cancer Bert Vanmechelen. Fighters Against Cancer zal dit bedrag gebruiken om de bouw van een buitenpaviljoen aan het Sint-Trudoziekenhuis te financieren. In dit paviljoen kunnen oncopatiënten en langdurig zieken hun huisdier ontmoeten tijdens hun opname.