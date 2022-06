Voormalig bergkoning Julio Jimenez sterft op 87-jarige leeftijd bij verkeersongeval

De Spaanse wielerwereld is in rouw na het overlijden van Julio Jimenez. De voormalige bergkoning overleed woensdagmorgen aan de verwondingen die hij opliep bij een auto-ongeval. Dat meldden verschillende Spaanse media. Jimenez werd 87 jaar oud.

De Spaanse wielerlegende zat dinsdag als passagier in een wagen die tegen een muur reed in Avila, de woonplaats van Jimenez. Hij werd met spoed overgebracht naar het lokale ziekenhuis en bezweek daar woensdagmorgen aan zijn verwondingen.

Jimenez was tussen 1959 en 1969 profrenner en stond vooral bekend als een uitstekende klimmer. Hij won drie maal op een rij het bergklassement in de Ronde van Frankrijk (1965, 1966 en 1967) en schreef ook vijf ritten op zijn naam. In 1967 eindigde hij als tweede in het eindklassement. Jimenez was ook succesvol in de Vuelta met drie eindzeges in het bergklassement en drie etappezeges. In de Giro won hij vier ritten.