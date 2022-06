“Je neemt best geen boekje mee”: openbaar toilet gaat na 15 minuten automatisch weer open

De Tienenaar heeft er lang op moeten wachten, maar het is er en het werkt: het openbaar toilet op de heraangelegde Grote Markt. En dat ziet er bijzonder vernuftig uit. Al treuzel je best niet te veel, want na een kwartiertje gaan de deuren automatisch weer open.

“De vernieuwing van de Grote Markt creëerde de opportuniteit om een openbaar toilet te plaatsen”, zegt schepen Tom Roovers (Groen). “Dat kreeg een plaatsje in de pas aangelegde kerktuin, naast het ‘grotteke’. De wasbak, toiletpot en toegangsdeuren zijn in roestvrij staal vervaardigd en de onderdelen werden blind gemonteerd. Dit maakt het toilet bestendig tegen vandalisme.”

Alarmsignaal

Een vernuftig systeem met vloer-, toilet- en wastafelreiniging zorgt er ook voor dat de ruimte proper blijft. “Bij het betreden van het toilet wordt de toiletpot gespoeld, waardoor materiaal minder aan de toiletpot hecht”, legt schepen Roovers uit. “Bij blokkade of verstopping geeft een sensor onmiddellijk melding, zodat meteen de nodige maatregelen getroffen kunnen worden.”

Wie een boekje mee dacht te nemen, is eraan voor de moeite. “Na een gebruiksduur van maximaal 15 minuten gaan de deuren automatisch open en gaat er een alarmsignaal af. Dit om te vermijden dat personen die onwel zouden worden in het toilet opgesloten blijven. Gewichtssensoren voorkomen ook dat kleine kinderen zich opsluiten.”

Geen verspilling

Dankzij de automatische toiletpapierdispenser is er geen verspilling en ook het stroom- en waterverbruik is energiezuinig. Belangrijk is ook dat het toilet toegankelijk is voor personen met een handicap, iets waar Toegankelijk Tienen erg blij mee is. “Met de realisatie van dit openbaar toilet kunnen we een belangrijk actiepunt in het programma van onze werkgroep afvinken”, aldus Paul Rabau van de organisatie.

Wie het toilet wil gebruiken, betaalt een halve euro met de bankkaart. Je kan ook gebruikmaken van een eurosleutel. Een eurosleutel kan aangekocht worden door 70-plussers en personen met een fysieke beperking en geeft toegang tot openbare toiletten die hiervoor uitgerust zijn in heel Europa. De eurosleutel kost 27,50 euro en kan besteld worden via www.eurosleutel.nl.