Real Madrid houdt Luka Modric nog een extra jaar bij de club

Modric loodste zijn ploeg eind vorige maand naar een veertiende Champions League-zege. Voor de middenvelder was het zijn vijfde eindoverwinning op het kampioenenbal. Hij was er ook al bij bij de eindzeges in 2014, 2016, 2017 en 2018.

Modric kwam in de zomer van 2012 toe bij Real. De Koninklijke had een bedrag van om en bij de dertig miljoen euro voor de Kroaat neergeteld bij Tottenham. Naast de vijf Champions League-zeges won Modric de voorbije tien jaar ook drie titels, één beker en vier Wereldbekers voor clubteams. Ook vorig seizoen verlengde hij zijn contract finaal al met één extra jaar.

© ISOPIX

Modric blijft ook elk seizoen belangrijk voor Real. De voorbije jaargang speelde hij nog 45 matchen, waarin hij drie keer scoorde en twaalf assists gaf. Over zijn hele periode in Madrid zit Modric aan 436 officiële duels, waarin hij 31 keer de weg naar de netten vond en 73 keer de laatste pass gaf. In 2018 werd hij bekroond met de Gouden Bal.