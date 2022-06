OVERZICHT. Ontdek hier het voorbereidingsprogramma van alle eersteklassers

De voetbalwereld staat niet stil. De clubs in de Jupiler Pro League bereiden zich alweer voor op de start van nieuwe seizoen (op 22 juli). Wie start wanneer met de voorbereiding? En wanneer vinden de eerste oefenwedstrijden plaats? Ontdek alles wat u moet weten over uw favoriete club in ons handig overzicht.

Ter info: dit overzicht is nog niet volledig, maar wordt continu aangevuld met nieuwe informatie van onze clubwatchers.

Start training: 16 juni

Zomerstage: 27 juni - 5 juli (Oostenrijk)

Oefenmatchen:

18 juni: AA Gent - SC Dikkelvenne (18u30)

24 juni: KVC Westerlo - KAA Gent (11u30)

Op 9 juli volgt nog een galawedstrijd in de Ghelamco Arena, maar die tegenstander is nog niet bekend. In het weekend van 16 en 17 juli strijdt AA Gent om de Supercup tegen Club Brugge in Jan Breydel. Meer info daarover volgt later.

Start training: 20 juni

Zomerstage: nog niet bekend

Oefenmatchen:

9 juli: FC Nordsjaelland - Anderlecht (14u)

16 juli: Anderlecht - Olympique Lyon (20u)

Start training: 20 juni

Zomerstage: 4-10 juli (Waidring, Oostenrijk)

Oefenmatchen: nog niet bekend

Start training: 13 juni

Zomerstage: 4-9 juli (Monaco)

Oefenmatchen:

9 juli: OGC Nice - Cercle Brugge

Start training: 20 juni

Zomerstage: nog niet bekend

Oefenmatchen: nog niet bekend

Start training: 20 juni

Zomerstage: 4-9 juli (Wageningen, Nederland)

Oefenmatchen:

25 juni: Club Brugge - Thes Sport (15u30)

29 juni: Club Brugge - Lierse S.K (15u30)

2 juli: Club Brugge - Beerschot (15u30)

9 juli: Club Brugge - FC Kopenhagen

13 juli: Club Brugge - Utrecht (15u30)

In het weekend van 16 en 17 juli strijdt Club Brugge om de Supercup tegen AA Gent in Jan Breydel. Meer info daarover volgt later.

Start training: 6 juni

Zomerstage: nog niet bekend

Oefenmatchen: nog niet bekend

Start training: 20 juni

Zomerstage: 4-9 juli (Alkmaar, Nederland)

Oefenmatchen:

25 juni: KRC Genk - Eendracht Termien

Start training: 12 juni

Zomerstage: vanaf 28 juni - 2 juli (Zeeland, Nederland)

Oefenmatchen:

17 juni: KV Kortrijk - KdNS Heule

25 juni: KVK Westhoek - KV Kortrijk

2 juli: KV Kortrijk - Dordrecht

Start training: 20 juni

Zomerstage: nog niet bekend

Oefenmatchen: nog niet bekend

Start training: 6 juni

Zomerstage: 17-24 juni (Horst, Nederland)

Oefenmatchen:

14 juni: OHL - Kessel-Lo (19u)

6 juli: OHL - Beerschot

16 juli: OHL - Leicester City

Verder zijn er ook nog oefenwedstrijden gepland op 2, 9 en 13 juli, maar die tegenstanders zijn nog niet bekend. Meer info volgt later.

Start training: 13 juni

Zomerstage: geen zomerstage

Oefenmatchen:

17 juni: K.W.S. Oudenburg - KV Oostende (19u)

18 juni: KSV Zwevezele - KV Oostende (16u)

24 juni: SV Harelbeke - KV Oostende (19u)

25 juni: KM Torhout - KV Oostende (18u)

1 juli: SC Amiens - KV Oostende (16u)

2 juli: KSV Oudenaarde - KV Oostende (16u)

8 juli: KMSK Deinze - KV Oostende (19u)

9 juli: Zulte Waregem- KV Oostende (16u)

Op 16 juli vindt er nog een galamatch plaats in de Diaz Arena, maar de tegenstander is nog niet bekend. Meer info volgt later.

Start training: 11 juni

Zomerstage: nog niet bekend

Oefenmatchen:

8 juni: RFC Seraing - RCS Verlaine

Start training: 13 juni

Zomerstage: 4-10 juli (Nederland)

Oefenmatchen:

23 juni: CS Entinté Manageoise - Standard

29 juni: STVV - Standard

2 juli: Standard - RWDM

16 juli: Standard - Borussia Mönchengladbach (14u)

Ook tijdens de zomerstage vinden nog twee oefenmatchen plaats, maar die tegenstanders zijn (nog) niet bekend.

Start training: 7 juni

Zomerstage: 30 juni - 9 juli (Tirol, Oostenrijk)

Oefenmatchen:

11 juni: STVV - Zepperen-Brustem (18u)

18 juni: KVK Tienen - STVV (18u)

29 juni: STVV - Standard

Start training: 20 juni

Zomerstage: nog niet bekend

Oefenmatchen: nog niet bekend

Start training: 10 juni

Zomerstage: 2-9 juli (Papendal, Nederland)

Oefenmatchen:

16 juli: KVC Westerlo - Beerschot

24 juni: KVC Westerlo - KAA Gent (11u30)

Start training: 13 juni

Zomerstage: geen zomerstage

Oefenmatchen:

18 juni: Zulte Waregem - KSV Oudenaarde (17u)

22 juni: KRC Harelbeke - Zulte Waregem (18u)

25 juni: Sparta Petegem - Zulte Waregem (18u)

29 juni: Zulte Waregem - Charleroi (18u)

2 juli: Zulte Waregem - KSMK Deinze (16u30)

9 juli: Zulte Waregem - KV Oostende (16u)

Op 16 juli vindt er nog een galamatch plaats in de Elindus Arena, maar de tegenstander is nog niet bekend. Meer info volgt later.