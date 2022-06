Union heeft een nieuwe hoofdcoach: Karel Geraerts volgt Felice Mazzu op en wordt donderdag voorgesteld

De kogel is door de kerk: Karel Geraerts wordt de nieuwe coach van vicekampioen Union. Hij volgt zo Felice Mazzu op, die naar Anderlecht trekt.

Het is voor Geraerts zijn eerste ervaring als hoofdcoach, en net als Hoefkens bij Club wordt de Limburger dus als assistent meteen gepromoveerd tot hoofdcoach. Donderdag wordt Geraerts voorgesteld om 12u in het Joseph Marienstadion.

Sinds 2019 assistent-trainer

Union hoopte in eerste instantie Felice Mazzu langer aan boord te houden, maar aangezien hij koos voor een avontuur bij Anderlecht werd in een andere richting gekeken. Ver zochten ze het bij Union alleszins niet: Geraerts, die sinds 2019 assistent-trainer is bij Union, werd al snel benaderd om Felice Mazzu op te volgen. Geraerts kreeg nochtans ook het aanbod om Mazzu te volgen naar Anderlecht en er ook daar zijn rechterhand te worden, maar de 40-jarige ex-Rode Duivel koos dus voor zijn eerste avontuur als hoofdtrainer. Op 20 juni verzamelt hij voor het eerst met de spelers.