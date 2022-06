‘Temptation island’-koppel Roger en Laura zijn verloofd

“I said yes!” Laura Moenaert, die in 2019 met vriend Roger Osei Bonsu deelnam aan ‘Temptation island’, gaat trouwen. Roger vroeg haar met een flashmob ten huwelijk in de Stadsfeestzaal in Antwerpen. Dat maakt het koppel bekend op Instagram.

“Voorbije zaterdag heeft Roger mijn wereld veranderd”, schrijft Laura op haar Instagram. “Dat ik ooit een ring ging krijgen van hem, wist ik wel ergens. Maar op dit moment en op deze manier… dat had ik nooit verwacht!” Haar verloofde heeft alles nog eens vastgelegd in een video, die ze als verrassing kreeg en op Youtube plaatste. Daarin is naast haar verlovingsring ook nog de dans te zien die voor de flashmob in elkaar gestoken werd.

Laura en Roger hebben in 2019 aan het realityprogramma Temptation island deelgenomen als koppel. Hoewel hun relatie de ‘ultieme verleidingtest’ overleefde, liep het tijdens de uitzendingen alsnog mis en gingen ze een tijd uit elkaar. Maar de liefde bleek te sterk. Een jaar later vonden de twee elkaar weer, al duurde het tot 2021 voordat ze dat nieuws met de buitenwereld deelden. Intussen hebben ze ook twee hondjes in huis gehaald en liggen er nu dus trouwplannen op tafel.