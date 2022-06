Spaanse politieagenten en douaniers opgepakt voor drugssmokkel

Na een maandenlang onderzoek naar twee criminele bendes zijn in Spanje 61 mensen opgepakt, waaronder vijf agenten van de Guardia Civil, een agent van de nationale politie en een douanier. Door een samenwerking met de Europese politiedienst Europol, hebben de Spaanse ordediensten een heel drugsnetwerk kunnen ontmantelen. Dat heeft Europol woensdag gemeld in een persbericht.

De twee criminele bendes, die bekend staan als de ‘Clan de Tanger’ en de ‘Clan del Sur’, zouden in totaal 16 ton cocaïne en 150 ton hasj Spanje binnengesmokkeld hebben via de Straat van Gibraltar om daarna verder te verdelen over Europa. Ze verstopten de drugs in vrachten van tomaten, watermeloenen en andere soorten meloenen. De bendes worden beschouwd als een van de meest actieve criminele netwerken werkzaam binnen de haven van Algeciras, waar zij de hulp kregen van enkele douane- en politieagenten.

De Spaanse ordediensten konden 61 mensen arresteren en namen voor meer dan 4,4 miljoen euro aan goederen, eigendommen en cash in beslag. Daarnaast werd ook 83 ton hasj en 9 ton cocaïne door de politie geconfisqueerd.