Vader vlucht weg van politiecontrole met dochtertje (9) op achterbank: dollemansrit eindigt in gracht

De feiten vonden plaats op 16 maart van dit jaar, rond 22 uur, nadat de politie via de gegevens van ANPR-camera’s ingelicht werd omdat de man met een geseinde nummerplaat rondreed op de Maastrichtersteenweg in Tongeren. De agenten probeerden de 28-jarige bestuurder zo snel mogelijk te intercepteren, maar dat ging niet van een leien dakje.

In plaats van te stoppen, nam de man de vlucht en dat met zijn 9-jarig dochtertje op de achterbank. “U hebt uw kind in gevaar gebracht”, zo sprak de Tongerse rechter. “Het was laat, ik had een joint gerookt en ik was in shock omdat ik die agenten zag. Ik dacht niet na”, zo getuigde de man.

Voertuig in gracht

De dollemansrit van de man ging door Millen, Genoelselderen, Herderen en Membruggen. “Hij haalde snelheden van 120 kilometer per uur waar je maar 50 mag. Hij probeerde de politie meermaals op die manier af te schudden. Toen hij merkte dat dat niet zomaar lukte, wilde hij de agenten van de weg rijden. De politie heeft kunnen uitwijken en verschillende keren een noodstop gemaakt om een aanrijding te voorkomen”, aldus de aanklager.

De man verloor uiteindelijk de controle over het stuur en belandde met zijn voertuig in de gracht. Zowel hij, een vrouwelijke passagier als zijn dochtertje bleven ongedeerd. “Meer zelfs, hij nam te voet de vlucht en liet zijn kind en zijn passagier achter. Via de warmtecamera van de politiehelikopter die werd ingezet, hebben we hem kunnen vinden en arresteren”, zo sprak de procureur.

2 jaar cel

De man is al gekend bij de jeugdrechtbank en hij werd in 2017 veroordeeld voor mensenhandel. Voor deze nieuwe feiten riskeert hij opnieuw twee jaar cel en een geldboete van 1.600 euro.

Zijn advocaat, meester Jurgen Millen, vraagt een beperktere straf van een jaar. “Hij weet dat hij verkeerd is en dat hij zeer gevaarlijk gedrag heeft vertoond. Gelukkig is iedereen er met de schrik vanaf gekomen.”

Vonnis volgt op 22 juni.