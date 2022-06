Tour de primeurs: eindigt de Ronde van Frankrijk straks voor het eerst niet in Parijs?

De Tour de France eindigt traditioneel in Parijs, op de Champs-Élysées. Dat is al sinds 1903 het geval. Maar in 2024 kan daar wel eens verandering in komen.

Dat stelt La Gazzetta dello Sport. De roze sportkrant beweert dat de 111de editie van de Tour niet in de Franse hoofdstad zal finishen maar wel in Nice. De reden? Die zomer gaan in Parijs de Olympische Spelen door en dus zou de Tour niet in dat vaarwater terecht willen komen qua planning, drukte en veiligheid. Ter informatie: de Spelen vinden dan plaats van 26 juli tot 11 augustus, de Tour eindigt op 21 juli.

Nog een primeur, aldus de Gazzetta, is de allereerste Grand Départ op Italiaans grondgebied. Meer bepaald in Firenze aan het Piazzale Michelangelo op 29 juni. Trekker daarvan zou voormalig Italiaans bondscoach Davide Cassani zijn. Kostprijs: zo’n 10 miljoen euro. De eerste etappe zou een rit in lijn naar Rimini zijn, gevolgd door heuvelachtige etappe van Cesenatico (als eerbetoon aan Marco Pantani) naar Bologna en nog eentje tussen Modena en Piacenza. Rit vier zou starten in Pinerolo om zo Frankrijk binnen te rijden.