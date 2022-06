Nafi Thiam waagt zich aan belangrijke test voor haar rug en gaat hoogspringen tijdens Diamond League in Parijs

Nafi Thiam neemt op 18 juni deel aan het hoogspringen bij de Diamond League atletiek in Parijs. Dat schreef Le Soir woensdag en is inmiddels bevestigd aan Belga door We Are Many, het management van de tweevoudige olympische kampioene.

De afgelopen maanden kende Thiam zware problemen aan de rug, die vooral bij het hoogspringen opspeelden. Nu voelt ze zich klaar voor een eerste test in die discipline en trekt ze naar Parijs. In het Stade Charléty treft ze onder meer de Australische Nicola McDermott en de Oekraïense Yaroslava Mahuchikh, de nummers twee en drie van de Spelen in Tokio.

In het hoogspringen heeft Thiam een persoonlijk record van 2m02. Vorig jaar bleef haar seizoensbeste beperkt tot 1m92, een hoogte die ze zowel in Tokio als een maand later op de Memorial Van Damme in Brussel overschreed.

Thiam heeft er dit seizoen al twee wedstrijden opzitten in Lokeren en Oordegem. Zaterdag trekt ze naar het Nederlandse Leiden, waar ze voor het eerst dit jaar twee proeven combineert: verspringen en 100 meter horden.