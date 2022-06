Influencer neemt acht keer dezelfde foto in evenveel pashokjes en bewijst: “Spiegels misleiden ons”

Bree Leneham trok met dezelfde jurk naar acht verschillende pashokjes in evenveel winkels en nam een foto van zichzelf. Niets speciaals aan denk je? Bekijk de beelden dan maar eens goed, want de juiste lichtinval en spiegel kunnen je lichaam er helemaal anders laten uitzien.

De Australische influencer, die in het verleden worstelde met haar zelfbeeld trok met dezelfde roze jurk naar acht verschillende pashokjes van grote winkelketens. Haar doel? Bewijzen dat paskamers eigenlijk een optische illusie zijn. En als we de foto’s bekijken, dan lijkt ze in haar opzet geslaagd.

De vijfentwintigjarige vrouw wijst vooral met een beschuldigende vinger naar de spiegel en belichting. “De spiegels waren in elke winkel anders”, zegt ze in een interview aan 7News.au. “Sommige kledingzaken gebruiken spiegels om hun klanten te misleiden door de illusie te creëren dat ze er slanker of groter uitzien terwijl ze de kleding passen. Andere winkels kiezen er dan weer voor om hun belichting wat te dimmen zodat eventuele vetbandjes minder opvallen.”

Maar het omgekeerde zie je ook. “Er waren winkels die heel brede spiegels gebruikten of heel wit licht waardoor er meer schaduw gecreëerd wordt en elke zogenaamde imperfectie van je lichaam zichtbaar is.”

De jonge vrouw wil met haar experiment voor eens en altijd benadrukken: “Zelfs als je in de spiegel een voor jou minder perfect lichaam ziet, onthoud dat er helemaal niets mis is met hier en daar een vetbandje.”