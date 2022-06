22 doden bij ongeval met minibusje in Pakistan, enkel 13-jarige overleeft crash

In het zuidwesten van Pakistan zijn woensdag 22 mensen omgekomen toen hun minibusje in een ravijn terechtkwam.

Volgens een overheidsbron in het district Killa Saifullah, in de provincie Beloetsjistan, is het ongeval te wijten aan overdreven snelheid. Een dertienjarige jongen overleefde als enige de crash, maar hij is er erg aan toe. Onder de doden zijn vier kinderen tussen drie en negen jaar oud.

Vanwege de slechte toestand van de wegen, amper onderhouden voertuigen en onvoorzichtig rijgedrag komen dodelijke ongevallen wel vaker voor in Pakistan.