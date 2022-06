Honderdtal leerlingen en leerkrachten met helikopters gered uit Oostenrijks bergdal

Meer dan 100 Duitse leerlingen en leerkrachten zijn in het Oostenrijkse Kleinwalsertal met helikopters uit een penibele situatie gered. Exact 99 tieners, tussen twaalf en veertien jaar oud, en acht leerkrachten uit de omgeving van Ludwigshafen am Rhein, gelegen in de westelijke deelstaat Rijnland-Palts, waren dinsdag onderweg op een route die te moeilijk was voor hun uitrustingen en vaardigheden. Dat heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag gemeld.