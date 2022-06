Fietschallenge 6: dwars door het bronsgroen eikenhout waar je elke keer een nieuw pareltje kan ontdekken

Werp zeker een blik op de oude arm van het kanaal, waar de tijd lijkt stil te staan, wat in zekere zin ook zo is: het water stroomt nergens meer naartoe. — © Sue Somers

Magnifieke heidevelden die smeken om een schilderij, bossen om in te verdwalen en uitzichten die doen wegdromen: de bosroute van onze fietschallenge is vintage Limburg. En toch blijft er ook voor geoefende fietsers nog veel over om te ontdekken.

Start- en eindpunt

Hoofdtoegangspoort Nationaal Park Hoge Kempen, Zetellaan Maasmechelen. Parkeren aan Terhills/shoppingcenter Maasmechelen Village

Afstand

60 km

Hier verzamel je de vier codes voor de Goesting Fietschallenge:

- Parking Bergerven (tussen knooppunt 43 en 37)

- Ingang Joekelbos (tussen knooppunt 526 en 527)

- Fietsen door de heide (tussen knooppunt 551 en 550)

- Toegangspoort Mechelse Heide (tussen knooppunt 61 en 60)

Route

502-55-48-44-43-37-35-262-526-527-59-500-501-41-565-551-550-61-60-502

Zien onderweg

1. Beau Séjour

De gelijknamige televisiereeks is inmiddels vijf jaar oud en staat nog altijd als een huis. Of beter: als een hotel. Aan een pittoreske, afgesloten zij-arm van de Zuid-Willemsvaart in Lanklaar ligt hotel Beau Séjour te schitteren, het oudste toeristenhotel in Limburg.

Het belle époque-gebouw was destijds een toevlucht voor de Franstalige bourgeoisie. De eigenaar, tevens brugwachter in Lanklaar, liet het in 1906 bouwen om voor zijn vier dochters een puissante wederhelft te vinden. Vandaag kan iedereen er terecht voor nostalgische charme. Werp zeker een blik op de oude arm van het kanaal, waar de tijd lijkt stil te staan, wat in zekere zin ook zo is: het water stroomt nergens meer naartoe.

2. Bergerven

Voorbij knooppunt 43 kronkelt de route rond natuurgebied Bergerven, een voormalige grindwinning waar de natuur opnieuw vrij spel krijgt. Door de bomen zijn de contouren van de meren zichtbaar, al lijken ze zich nergens in hun volle glorie te openbaren.

© Sue Somers

Daarom deze tip: voor een uitzicht op het natuurgebied blijf je even doorfietsen, tot aan de rechterkant een grindpad opduikt dat bergop leidt. Verlaat hier even de route om de uitkijkheuvel te beklimmen, één van de ‘geheime’ plekjes op deze route. Beneden zie je paarden en gallowayrunderen grazen. Dit is het meest noord-oostelijke punt van de Hoge Kempen en tevens de scheiding tussen het Kempens plateau en het Maasland.

3. Fietsen door de heide

Fietsen door de heide is de kers op de groene taart die deze route is. Niet helemaal onterecht wordt fietsen door de heide altijd geassocieerd met de nieuwe, iconische brug over de heide, maar de aanloop ernaartoe is minstens even vermeldenswaardig.

Het begint al bij het verlaten van de Steenweg naar As. Zodra je bij knooppunt 551 rechts het fietspad opdraait, opent het landschap zich en eist de heide de hoofdrol op. Meer dan drie kilometer lang zoeven door ongerept natuurschoon: zou dit Limburgs’ finest kunnen zijn?

© luc daelemans

Het fietspad slingert langs heidestruiken, naaldbossen en vennen. Aan de brug dringt een stop zich op, maar blijf er niet te lang hangen. De echte traktatie ligt enkele honderden meters verder verscholen, wanneer de afdaling is ingezet. Na het oversteken van de Weg naar Zutendaal wacht immers het mooiste uitzicht van de route. Terwijl beneden de Kikbeek ontspringt, doemt aan de horizon het Nederlandse industriecomplex Chemelot op.

Het klinkt raar om een zicht op fabrieken en windmolens als het mooiste van een bosroute te bestempelen, maar zodra je er staat, zal je begrijpen waarom.

4. Mechelse heide (Nationaal Park Hoge Kempen)

De enige toegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen zonder bezoekersonthaal: hier spreekt de natuur voor zich. Vooral in de maanden augustus en september, wanneer de heide paars kleurt. Dit gebied richt zich in de eerste plaats op wandelaars. Er zijn verschillende korte wandelingen, maar een wegwijzer geeft aan dat ook de GR561 Kempen-Maaspad hier voorbijkomt: een langeafstandswandeling van 222 kilometer die Diest met Maastricht verbindt, via een aaneenschakeling van natuurgebieden.

© Sue Somers

Wie nood heeft aan een tussenstop kan terecht op camping Kikmolen, waar het terras grenst aan een natuurzwembad van maar liefst 2,7 hectare. Zwemmen is wel pas mogelijk vanaf 1 juli, wanneer er redders zijn, maar verhitte voeten onderdompelen kan ook deugd doen.

5. Eisdense cité

Voor de route opnieuw naar het voormalige mijngebouw in Eisden leidt, fiets je nog even door de tuinwijk en haar imposante Sint-Barbarakerk, de zogenaamde mijnkathedraal. De kerk dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw en is uitgevoerd in zogenaamd baksteenexpressionisme. Samen met de arbeidershuizen en ingenieurswoningen zijn ze de architecturale getuigen van het leven in de mijncité, dat voor een deel ophield in 1987, toen in Eisden de laatste steenkool werd bovengehaald.

De Sint-Barbarakerk, de zogenaamde mijnkathedraal. — © Sue Somers

De plompe toren van de kerk is van ver zichtbaar, maar het beste zicht krijg je bovenop de terril van Eisden. Wie na het fietsen nog puf overheeft, kan via de ingang aan Terhills de heuvel beklimmen om het Nationaal Park in een oogopslag te overzien. Als je tot zonsondergang wacht, is het plaatje helemaal af.

Even bijtanken

Guiliano (Maasmechelen Village, aan het start- en eindpunt)

Zetellaan 100, Maasmechelen. Open elke dag van 10 tot 22 uur (keuken tot 20.30 uur). https://giuliano.world

© Guiliano Maasmechelen

Wijn- en tapasbar Volmolen

Volmolenstraat 11, Opoeteren. Open ma-di-woe-vrij-zat-zon van 10 tot 22 uur. devolmolen.be

© Mercurius DM

’t Fleurig ijsje

Leemkuilstraat 18, Oudsbergen. Open woe-zat-zon van 13 tot 20 uur (kan variëren). Facebook ’t Fleurig ijsje

© ‘t Fleurig ijsje.

Fietscafé De Statie

Spoorwegstraat 10, Maasmechelen. Open maa-di-do-vrij van 10 tot 18 uur, zat-zon 10 tot 21 uur. www.cafedestatiemaasmechelen.be