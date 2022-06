Frédéric Vergnoux is de opvolger van Ronald Claes als Belgisch zwemcoach

De Belgische Zwembond (KBZB) heeft woensdag haar nieuwe nationale coach bekendgemaakt. De federatie kwam uit bij de Fransman Frédéric ‘Fred’ Vergnoux. Die volgt Ronald Claes op. De 49-jarige Vergnoux was eerder nationaal coach in Spanje en moet het Belgische zwemmen helpen uit het slop te trekken. Maandag wordt hij officieel voorgesteld.

De Fransman brengt veel ervaring mee naar het Belgische zwemmen. Hij begeleidde tijdens zijn carrière onder meer Mireia Belmonte, Alena Popchenka, Amaury Leveaux en Kirsty Balfour. Met Belmonte pakte hij onder meer olympisch en WK-goud op de 200 meter vlinderslag.

Ronald Claes moest in maart stoppen als nationaal coach na zijn ontslag bij de Waalse Zwemfederatie. Dat kwam er na de saga rond de niet-selectie van Valentine Dumont voor de Olympische Spelen in Tokio. Dumont had de A-limiet niet gezwommen, maar ze was wel uitgenodigd door de FINA, de Internationale Zwemfederatie. Door een administratieve fout van de Waalse federatie miste Dumont haar olympische kans.