OPROEP. Heb jij ervaringen met huurwagens op vakantie?

Hasselt

Huurauto’s zijn twee tot drie keer zo duur dan voor de coronacrisis. De prijs van een huurauto lag vorige maand in Spanje 143 procent hoger dan in 2019. De huur van een kleine wagen zonder verzekering kost er al snel 600 euro. In Italië zijn de prijzen volgens Bloomberg met 85 procent gestegen. Bovendien wordt het aanbod aan huurauto’s steeds schaarser. De prijsstijgingen en de schaarste zijn veroorzaakt door de reisbeperkingen tijdens de coronacrisis.

Wie een auto huurt op zijn vakantiebestemming moet bovendien goed uitkijken. Sommige verhuurfirma’s proberen je allerlei extra verzekeringen aan te smeren waardoor de prijs nog hoger uitkomt en bij sommige malafide autoverhuurders proberen ze je de waarborg af te snoepen wegens schade aan het voertuig. Voor een reportage in Het Belang van Limburg zijn we op zoek naar verhalen rond huurwagens van vakantiegangers. Heb jij zo’n verhaal en wil je het kwijt? Laat het ons dan weten.

MaLu