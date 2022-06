Modegigant Shein opent pop-up in Antwerpen: “Rij van minstens 300 meter lang”

Het Chinese merk Shein, lees “she-in”, is razend populair bij de Tiktokgeneratie van dit moment. In België staat de app op nummer 5 in de lijst van de meest gedownloade retailapplicaties. De webshop niet alleen razend populair omwille van de goedkope prijzen, maar ook omdat het voortdurend data over nieuwe mode verzamelt en binnen enkele dagen nieuwe kledij kan produceren en verkopen.

Het is de meest bezochte modewebsite ter wereld. Fysieke winkels zijn er niet, alles gebeurt online. Maar af en toe opent de modegigant een pop-upwinkel, net zoals nu op de Meir in Antwerpen. De winkel is geopend van 8 juni tot en met 11 juni