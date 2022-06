Altijd tijd te kort? Deze drie tips zetten je op weg om te focussen op wat echt belangrijk is

Drie tips van Olivier Burkeman, auteur van “4.000 weken. Je tijd op aarde en hoe ermee om te gaan” om meer te doen wat werkelijk van belang is.

1. Bepaal van tevoren waar je zal falen

Goed, je tijd en energie is gelimiteerd. Bepaal dus op voorhand in welke aspecten van je leven niet hoeft te excelleren. Kies daar voor strategisch onderpresteren. Wat is het absolute minimum dat je kan doen, zodat je meer tijd hebt voor wat écht belangrijk is?Een slecht onderhouden tuin of een rommelige dressing zijn minder erg als je op voorhand al hebt besloten dat die dingen minder belangrijk zijn in het grotere geheel.

2. Waag je nooit aan twee grote projecten tegelijk

Je kan aan tien projecten tegelijk beginnen, maar meestal kom je zo geen stap verder. Kies één groot werkproject en één project buiten het werk (verbouwen/gezonder worden/een goed lief vinden ...) en concentreer je erop dat goed af te werken voor je begint aan het volgende. Dat betekent dat je veel ambities moet laten varen en moeilijke keuzes moet maken, maar het is bij uitstek de manier om faalangst te overwinnen en het meest vooruitgang te boeken.

3. Cultiveer onmiddellijke generositeit

Heb je een vrijgevige impuls? Je wil een goed doel steunen, een collega een compliment geven of eens langsgaan bij een vriend die het moeilijk geeft, doe er dan meteen iets mee. Denk niet ik doe het wel straks, na je dringende bezigheden of als je genoeg vrije tijd heb om het goed te doen. Uitstel betekent meestal afstel. Wees vrijgeviger met je geld en aandacht, een beproefd recept om je gelukkiger te voelen, zegt meditatieleraar Joseph Goldstein die dit concept bedacht.