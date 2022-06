Voertuig rijdt in op menigte in centrum van Berlijn, al zeker één dodelijk slachtoffer

Een voertuig is woensdagochtend ingereden op een mensenmenigte in het centrum van Berlijn, nabij de Breitscheidplatz. Dat melden verschillende Duitse media. Daarbij zou zeker één dodelijk slachtoffer gevallen zijn, en verschillende mensen gewond geraakt zijn.

Volgens de politie is het nog onduidelijk of het gaat om een opzettelijke daad, dan wel om een verkeersongeval. De vermoedelijke bestuurder werd ter plaatse aangehouden.

Het is nog niet duidelijk om wat voor type voertuig het gaat: er is sprake van een vrachtwagen, maar die informatie is nog niet bevestigd.

(later meer.)

