Wielertalent Cian Uijtdebroeks verbaast zich over praktijk in het profpeloton: “Ik zal nog eerder twintig rode bieten eten”

In zijn eerste profseizoen liet Cian Uijtdebroeks al mooie dingen zien. Onlangs werd het 19-jarige toptalent van Bora-hansgrohe nog knap achtste in de door Remco Evenepoel gewonnen Ronde van Noorwegen. En dat terwijl Uijtdebroeks nog stevig moet wennen aan het profbestaan.

Uijtdebroeks sprak uitgebreid in de recentste editie van wielermagazine Bahamontes en liet daar een opvallende passage optekenen toen het over legale pijnstillers ging.

“Iedereen doet daarmee wat hij wil, maar ik ben niet van plan mijn gezondheid op lange termijn te ondermijnen voor het leveren van prestaties op korte termijn”, aldus het Belgische wielertalent. “Als ik geklopt word door een renner die in de finale drie gram paracetamol heeft genomen, dan zal ik wel gefrustreerd zijn. Hoewel het perfect legaal is, ga ik het niet doen. Al verlies ik daardoor een koers en al raadt iemand mij aan het toch te proberen, dan zal ik aan het eigen plan vasthouden.”

Uijtdebroeks maakte de rechtstreekse stap van de junioren naar de profs. Over legale pijnstillers hoorde het naar eigen zeggen voor het eerst in de Saudi Tour. Maar eraan meedoen… Nee.

“Waarom zou je 2,5 gram paracatemol nemen in de finale? Dat doe je als je ziek bent, en dan nog niet in die hoeveelheid”, klinkt het scherp. “Ik drink geen koffie, dus een gel met cafeïne heeft een enorme impact op mij. Zal ik de hoeveelheid cafeïne van twee kopjes koffie gebruiken in koers? Ja, want dat scherpt mijn focus aan. Maar twee kopjes en geen vijftien. Ik zal nog eerder twintig rode bieten eten. Ik begrijp het wel, maar ik pas. Vergeet niet: tot voor kort reed ik bij de junioren op sandwiches met suiker en bananen.”