Oranje boven in de Lage Landen? Eerste BNXT League campagne levert Nederlandse finale op, Belgen beter in de breedte

De eerste BNXT League campagne tussen 10 Belgische en 11 Nederlandse ploegen zit er deze week op. De finale van de BNXT play-offs brengt “verrassend” op donderdag en zaterdag een Nederlandse finale tussen Donar Groningen en ZZ Leiden. Oranje boven in het basketbal in de Lage Landen? In de breedte alvast niet. Dat leren toch de cijfers ,al gingen de Belgische toppers met de eindmeet in zicht volledig uit de bocht.