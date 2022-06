Brussels Airlines wil deze zomer 148 vluchten schrappen

Hoogspanning bij Brussels Airlines, waar een conflict tussen personeel en directie escaleert en een staking van piloten een schaduw werpt over het begin van het belangrijke zomerseizoen. Waar het conflict met de piloten eerder over verloning gaat, toont het cabinepersoneel zich vooral ontevreden over de werkroosters en zegt het gebukt te gaan onder de hoge werkdruk.

Daarom doet de directie een opmerkelijk voorstel: in het komende zomerseizoen zal ze 148 vluchten schrappen "om de werkdruk te verlagen", zegt woordvoerder Maaike Andries. Het gaat om 74 heen- en terugvluchten naar Europese bestemmingen. Ter vergelijking, deze zomer staan er dagelijks 200 vluchten (heen en terug) gepland. "Dit zal minder dan 1 procent van de passagiers treffen", aldus Andries. "We zullen hen proactief contacteren, en er worden alternatieven uitgewerkt, bij ons of onze partnermaatschappijen."

Minder frequent

Er worden geen bestemmingen geschrapt, maar alleen frequenties verminderd. Brussels Airlines hoopt daarbij tegemoet te komen aan de vraag van het personeel om de werkdruk te verlichten, zegt Andries. "Zo’n verlichting van het schema komt met kosten, maar we doen dit nadat het personeel heeft aangegeven dat het te zwaar is."

De directie had het voorstel dinsdag al op tafel gelegd in een verzoeningsgesprek met de vakbondsafgevaardigden, maar het voorstel viel op een koude steen bij de bonden, die al maanden zeggen dat er een personeelstekort is. De socialistische vakbond vermoedt dat het tekort de echte reden is dat het schema wordt afgebouwd, maar dat ontkent de directie stellig.

Ook Swiss schrapt vluchten

Bij buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, waaronder Swiss Air Lines (net als Brussels Airlines een dochtermaatschappij van Lufthansa), ligt een personeelstekort wel aan de basis van de beslissing om deze zomer vluchten te schrappen. De Zwitserse maatschappij, die geleid wordt door Dieter Vranckx, de voormalige ceo van Brussels Airlines, wijst daarbij niet alleen naar het eigen personeel, maar ook naar een gebrek aan medewerkers bij grond- en luchthaventoeleveranciers.

Swiss zal de vijf wekelijkse vluchten tussen Nürnberg en Zürich schrappen, en dit tussen juli en oktober, liet een woordvoerder dinsdag weten. In juli en augustus wordt het aantal vluchten tussen Berlijn en Zürich teruggedraaid van 48 tot 44 per week, en van 13 naar 10 voor de vluchten tussen Stuttgart en Zürich. Swiss cancelt ook één langeafstandsvlucht tussen Zürich en San Francisco per week.

Het personeelstekort in de luchtvaartsector is ook elders zichtbaar. Op de luchthaven van Schiphol en op verschillende Britse luchthavens waren er de jongste weken veel vertragingen en afgelaste vluchten als gevolg van de tekorten. Tijdens de coronapandemie werd het personeel massaal afgedankt en nu heeft de sector moeite om nieuwe mensen aan te werven.