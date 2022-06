Emotionele Matthew McConaughey pleit met schoenen van doodgeschoten meisje in de hand

Matthew McConaughey vroeg in een emotioneel pleidooi om strengere wapenwetgeving in de VS. — © AP, AFP

De Amerikaanse acteur Matthew McConaughey heeft tijdens een emotioneel betoog in het Witte Huis gepleit voor strengere wapenwetgeving in zijn land. Hij deed dat met de schoenen van Maite Rodriguez in de hand, een 10-jarig meisje dat werd doodgeschoten tijdens de schietpartij in Uvalde. “Dat was de enige manier waarop ze haar nog konden identificeren”, zei een woedende McConaughey.

De acteur is zelf geboren in Uvalde, het stadje in Texas waar twee weken geleden 19 kinderen en twee leerkrachten doodgeschoten werden in een basisschool. De afgelopen weken keerde McConaughey terug naar zijn geboorteplaats, om er te praten met de overlevenden van de schietpartij en de nabestaanden van de slachtoffers.

Tijdens een onaangekondigde toespraak in het Witte Huis toonde een emotionele McConaughey onder andere een foto van en een tekening gemaakt door Alithia Ramirez, die later kunst wilde gaan studeren in Parijs. Daarna wees hij naar de schoenen van Maite Rodriguez – de favoriete groene All Stars van het eveneens 10-jarige meisje – die “het enige vormden waaraan ze nog geïdentificeerd kon worden”, terwijl hij zijn tranen moest bedwingen.

Strengere wapenwetten

“Weet je wat al die ouders wilden? Waar ze om vroegen? Wat elke ouder op zijn eigen manier duidelijk maakte?”, aldus een woedende McConaughey. “Dat ze wilden dat de dromen van hun kinderen voortleven. Dat het einde van hun levens er toe doet.”

Waarna de Texaan – zelf wapeneigenaar – opriep tot strengere wapenwetgeving in de VS. “Verantwoordelijke wapenbezitters zijn het beu dat het tweede amendement (het artikel in de Amerikaanse grondwet over het recht op wapendracht, red.) wordt misbruikt en gekaapt door gestoorde individuen. We willen veilige scholen, en wapenwetten die het de slechteriken niet makkelijk maken om deze verdomde wapens te krijgen.”

“We hebben nood aan antecedentenonderzoek. We moeten de minimumleeftijd om een AR15-geweer te kopen verhogen naar 21 jaar”, aldus de acteur, die minutenlang met mogelijke maatregelen op de proppen kwam. “Dit zijn redelijke, praktische tactische regelgevingen. Deze zijn geen stap terug, maar een stap vooruit. Voor de beschaafde samenleving en het tweede amendement.”