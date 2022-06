Krijg jij je gasketel niet meer opgestart na storing door gaslek? Zo los je dat op

Naar aanleiding van het gaslek dinsdagmiddag op de middenleiding langs de Rode Kruislaan gingen heel wat gasketelinstallaties van woningen in Bree en omliggende gemeenten in storing. “Je kan zelf de gasketel resetten, lukt het niet neem contact op met Fluvius”, zegt woordvoerder David Callens van Fluvius.

Zo was er bij tal van woningen in Bree, Tongerlo, Neeroeteren geen warm water en geen verwarming beschikbaar. Installateurs konden de oproep aan telefoons niet verwerken en ook Fluvius kreeg heel wat telefoontjes binnen omdat ed gasbranders niet meer konden worden opgestart.

“Je kan gemakkelijk zelf de gasketel resetten. Lukt het je niet en blijft de installatie een foutmelding aangeven neem dan contact op met onze technische diensten. Die komen graag ter plaatse. Als blijkt dat er schade is aan de installatie, die te wijten is aan het gaslek, dan kan je best de brandverzekering inschakelen. Fluvius voorziet eventueel ook een tussenkomst”, zegt David Callens van Fluvius. Je kan Fluvius bereiken via 078 35 35 34. (RDr)