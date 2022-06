Pastoor staat voor raadsel: hoe zijn twee Smurfen metershoog op kerk terechtgekomen?

De Sint-Gertrudiskerk in centrum Ternat heeft er een opvallende blikvanger bij. Sinds afgelopen weekend is het niet enkel opkijken naar de jonge slechtvalken die recent hun nest in de kerktoren verlieten en nog regelmatig op en rondom het historische gebouw zitten. Sinds enkele dagen zijn het vooral twee Smurfen die de aandacht trekken. De beeldjes staan naar schatting bijna zes meter hoog, elk netjes op een sokkeltje zowel rechts als links van de hoofdingang van de kerk.

Lolsmurf

Aan de ene kant gaat het om Grote Smurf, de leider van de Smurfen. Aan de andere kant staat Lolsmurf: een figuurtje dat in de strips en tekenfilms van Peyo, de geestelijke vader van de Smurfen, fratsen uithaalt met ontploffende cadeautjes.

Hoe de Smurfen op de sokkels terecht zijn gekomen en wie ze daar plaatste, is voorlopig een groot mysterie. Ook pastoor Chris Butaye heeft er voorlopig het raden naar. “Ook ik was totaal verrast en heb dus geen flauw idee hoe de beeldjes daar geraakt zijn. Laat staan wie ze daar achterliet”, zegt Butaye. “Er moet al een hele lange ladder of ander materiaal aan te pas zijn gekomen om die klus te klaren.”

Afwachten

Butaye lijkt de geestigheid van het mysterie zeker wel in te zien. Er werd immers geen schade aangebracht aan het gebouw en op de sokkeltjes stonden ook geen andere beelden. Toch zal al wie een glimp wil opvangen van het blauwe duo niet te lang moeten wachten om een bezoekje aan de kerk te brengen. “We wachten voorlopig nog enkele dagen af of iemand ze komt weghalen”, zegt pastoor Butaye. “Als ze er dan nog staan, zoeken we een oplossing, want ze kunnen hier niet blijven.”