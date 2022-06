Luipaard en hyena willen lekkere prooi claimen, tot echte koningin van de jungle zich komt moeien

Een fascinerende video vanuit een natuurreservaat in Botswana heeft nog eens duidelijk gemaakt wie de echte koningin van de jungle is. Op de beelden valt te zien hoe aanvankelijk een luipaard en een hyena een antilope willen claimen. Lang kunnen ze weliswaar niet genieten van de prooi. Van zodra een leeuwin ook het dier in de gaten krijgt en naar hen toe loopt, nemen de hyena en luipaard onmiddellijk het hazenpad. Tot vreugde bij de leeuwin, die ongestoord haar nieuwe maaltijd mag verorberen.