Tachtig kinderen op handbalinstuif van Sporting Pelt

Afgelopen maandag was er een handbalinstuif van Sporting Pelt in het Dommelhof. De opblaasstructuren van de VHV werden intensief gebruikt door de 80 kinderen.

Het werd een gevarieerde tocht vol sport, spel en plezier voor de eigen leden, hun vriendjes en de rest van de sportievelingen. “Ook noteerden we alvast 12 nieuwe leden voor komende seizoen”, klinkt het bij Sporting Pelt. “Bedankt ook aan de trainers en hulptrainers en alle andere vrijwilligers. En de VHV voor de opblaasstructuren natuurlijk.”

Wil je volgend seizoen ook eens komen meedoen? Kijk dan even op onze website www.sporting-pelt.be, of mail even naar secretariaat@sporting-pelt.be