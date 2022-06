Monaco en Philippe Clement lachen zich rijk: Real Madrid klaar om gigantisch bedrag te betalen voor Aurélien Tchouameni

De toekomst van Aurélien Tchouaméni lijkt bij Real Madrid te liggen. Dat berichtten verschillende internationale media de voorbije dagen. De 22-jarige middenvelder is op weg om AS Monaco te verlaten voor de Spaanse hoofdstad. Met de transfer zou een basisbedrag van 80 miljoen euro gemoeid zijn. Het maximumbedrag, met bonussen inbegrepen, zou de 100 miljoen euro overstijgen.

De naam van Tchouaméni staat al geruime tijd op het verlanglijstje van Real Madrid. De Fransman moet er, samen met zijn landgenoot Eduardo Camavinga, het gezicht worden van het nieuwe middenveld. De Koninklijke won dit jaar nog eens de Champions League met routiniers Luka Modric (36), Toni Kroos (32) en Casemiro (30), maar vers bloed is nodig. Camavinga kwam voor iets meer dan dertig miljoen euro over van Stade Rennes en heeft een sterk debuutseizoen achter de rug.

Tchouaméni werd eerder ook in verband gebracht met PSG, Manchester United en Liverpool, maar gaf zelf al aan ervan dromen bij Real Madrid te spelen.

De middenvelder speelt sinds januari 2020 voor Monaco, de club van coach Philippe Clement. De Monegasken telden destijds zo’n twintig miljoen euro voor zijn diensten neer bij Bordeaux. Hij kwam in het prinsdom de voorbije jaren tot 95 officiële duels, waarin hij acht goals maakte en zeven assists gaf. Dit seizoen speelde hij liefst 50 wedstrijden in clubverband.

Bondscoach Didier Deschamps merkte zijn stormachtige ontwikkeling ook op en riep hem in september vorig jaar een eerste keer op voor Les Bleus. Tchouaméni ontpopte zich meteen tot een belangrijke pion in de selectie en zit intussen al aan tien caps (één goal). In de Nations League-wedstrijden van de voorbije week tegen Denemarken en Kroatië was hij basisspeler.

Tchouaméni zou de tweede zomeraanwinst voor Real Madrid zijn, na de vrije transfer van de Duitse verdediger Antonio Rüdiger (Chelsea).