Vilvoorde

In het hilarische ‘Nonkels’ op Play4 is hij Nonkel Willy, hier in Goesting is hij de gevoelige Rik Verheye (35). “Ik ben een levensgenieter”, vertelt hij. “Een gevolg van wat ik heb meegemaakt als kind. Ik pak het ervan want het kan zo weer voorbij zijn.”