Ook in Zonhoven werd massaal geklapt

Ook in Zonhoven gingen afgelopen vrijdag massaal de handjes op elkaar voor de fietsers. Die werden voor hun milieuvriendelijke en sportieve keuze bedankt met een applaushaag.

Het initiatief ging in Zonhoven uit van ‘Zonhoven fietst’, de lokale afdeling van de fietsersbond. Onder meer aan de Sprinkwaterstraat in het centrum klonk een oorverdovend applaus. Aan sommige schoolpoorten werd zelfs de rode loper uitgerold, en werden de fietsers welkom geheten met een daverend applaus van het leerkrachtenteam. Ze kregen ook een stuk fruit van Fietsersbond en Fruit at Work om weer op krachten te komen. Dit jaar deden trouwens alle scholen van Zonhoven mee: VMS, SJB, De Lettermolen, De St@rtbaan, Kosmos, De Toverfluit, De Horizon en De St@rtbaan . TR