Bultrug duikt al week lang op voor Belgische kust

Tussen Knokke en Zeebrugge wordt sinds eind mei dagelijks een bultrug opgemerkt. Het is nog maar de tweede keer dat zo’n levend dier in ons land vanop het strand kan worden waargenomen.

Dat meldt Natuurpunt, dat vermoedt dat het om een nog jong dier gaat. ‘Het dier springt vaak bijna volledig uit het water om dan met een indrukwekkende splash neer te ploffen.’ Het gaat wellicht om hetzelfde dier dat al op 23 mei voor de kust van het Nederlandse Westkapelle is gezien.

Volgens de organisatie kwamen daarom de voorbij dagen al heel wat walvisspotters het dier bekijken. Vooral wie na 15 uur naar het Albertstrand trekt, ter hoogte van het casino van Knokke, heeft een goede kans het dier te zien.

Het is pas de zesde keer dat een levende bultrug in ons land wordt opgemerkt, stelt Natuurpunt. Bijna altijd waren die uitsluitend vanuit vliegtuigjes of vanaf schepen te spotten. ‘Het is pas de tweede keer dat een levende bultrug vanaf het strand kan worden waargenomen. Bovendien is de ‘casino-bultrug’ de eerste die zich meerdere dagen op (min of meer) dezelfde locatie ophoudt.’

